VALLE DEL CHIAMPO – Problemi alla viabilità, Vigili raddoppiati

In riferimento ai problemi viabilistici riscontrati nella Valle del Chiampo durante questa settimana in Valle del Chiampo, in particolare tra Chiampo ed Arzignano, dopo le molte proteste dei cittadini e il malcontento che serpeggia anche nei gruppi locali dei social network, ieri è intervenuto il comandante della Polizia Locale, Massimo Parolin: “Su immediata richiesta dei Sindaci di Arzignano e Chiampo Gentilin e Macilotti, ci siamo attivati per capire (e se possibile risolvere) le problematiche che hanno creato i disagi riscontrati nelle maggiori arterie viabilistiche. Dai sopralluoghi eseguiti è risultato che si è sommata una combinazione di eventi particolari e temporanei: lo sciopero scolastico di venerdì, l’allestimento della Fiera dei Santi e la relativa chiusura di via Kenney e laterali, i lavori in via Poiaracca e quelli in via Trento. Tutti questi fattori, sommati assieme hanno creato evidenti rallentamenti alla viabilità di valle. Ovviamente, capendo i disagi dei cittadini, già per i prossimi giorni abbiamo raddoppiato la presenza dei vigili a servizio della viabilità. Ringraziamo i cittadini per la comprensione e collaborazione. La polizia Locale rimane come sempre a disposizione e a servizio della cittadinanza.”