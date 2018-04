VALLE DEL CHIAMPO – Pissacàn a rischio estinzione?

E’ emergenza pissacàn in ValChiampo. La notizia, che sta facendo il giro del web, riguarda i tanti amati denti di leone che tutti conoscono. Ebbene, i famosi fiori gialli tanto amati dai vicentini sarebbero a rischio estinzione. Ha lanciato l’allarme conun cliccatissimo post Maurizio Bertacco: “Non saranno certo sfuggite ai più, in questi primi giorni di primavera, quelle esuberanti fioriture gialle ai margini di strade, in aiuole spartitraffico, giardinetti o alla base dei muri. E quale sarebbe la novità? A prima vista si potrebbe pensare al consueto e familiare dente di leone (pissacàn) ma in realtà così non è. Si tratta di un’Asteracea (Crepis vesicaria), un’entità decisamente più aggressiva ed invadente a distribuzione mediterraneo-atlantica. Ritenuta un tempo rara e localizzata nei posti più riparati e caldi, ha avuto un forte incremento dovuto al crescente disturbo degli habitat e alla presenza di strade, combinati con il surriscaldamento globale, che sembrano essere i fattori determinanti di questa invasione” E’ sorprendente la velocità di espansione di questa specie a scapito del nostrano Tarassaco, una risposta straordinariamente rapida al cambiamento climatico. Chi l’avrebbe mai immaginato che un giorno anche il nostro diffusissimo e comunissimo pissacàn potesse trovarsi a rischio estinzione? Prosegue Bertacco: “Non oso immaginare gli spiacevoli effetti sulla nostra gastronomia tradizionale se venisse a mancare dai nostri piatti un immancabile e gustoso contorno per cotechini e bolliti di carne, per non parlare poi del pregiatissimo miele dalle peculiari proprietà diuretiche, depurative e drenanti. Le conseguenze dell’innalzamento delle temperature sono purtroppo sotto i nostri occhi e possono manifestarsi anche con questi piccoli e trascurabili eventi come quello di una sgargiante e inoffensiva fioritura primaverile”.