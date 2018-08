VALLE DEL CHIAMPO – Approvato progetto per impianto di filtrazione nel centro idrico di Natta di Montecchio Maggiore

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, preso atto che lo scorso 18 luglio l’ente gestore del servizio idrico integrato Acque del Chiampo Spa ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carbone attivo granulare (GAC) presso il centro idrico di Natta in Comune di Montecchio Maggiore ha approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo-esecutivo a firma dell’Ing. Paolo Zilio di Cassola. L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 800.000,00, di cui € 575.007,33 per lavori e € 224.992,67 quali somme a disposizione.

L’impegno economico è sostenuto in parte dal contributo di € 270.000 messo a disposizione nel dicembre 2017 dalla Regione Veneto e, per la parte restante dalla tariffa del S.I.I., così come previsto dal vigente Piano degli Investimenti di Acque del Chiampo SpA..

“Il progetto –dichiara il presidente Giorgio Gentilin- è finalizzato alla necessità di minimizzare la concentrazione di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nell’acqua potabile erogata dalla rete di distribuzione di Acque del Chiampo. Si tratta di un’opera strategica nel percorso che da tempo il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, in filiera con la Regione Veneto ed in particolare con il commissario straordinario Nicola Dell’Acqua, ha intrapreso affinché nelle zone rosse ed arancioni del Bacino vengano abbattute le sostanze perfluoro alchiliche. In particolare l’impianto potrà fornire acqua a zero-pfas alla popolazione di Montecchio Maggiore e Brendola. Ricordo altresì che l’acqua, nelle zone interessate, già rispetta i parametri imposti dal Ministero della Sanità e quelli più restrittivi della Regione Veneto, ma è premura dei sindaci del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo arrivare a zero”.

Spetteranno al Concessionario del Servizio Idrico Integrato Acque del Chiampo Spa, tutte le attività finalizzate al completamento delle successive fasi progettuali e alla realizzazione delle opere, nessuna esclusa, compresa la verifica delle necessità in merito a pareri ed autorizzazioni e le relative eventuali acquisizioni nei termini previsti.