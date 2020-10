Valle Agno-Chiampo: contagi altissimi, i Sindaci emettono un’ordinanza restrittiva

In riferimento al preoccupante aumento di contagi Covid 19 registrato nei territori dell’Ovest vicentino, i Comuni di Arzignano, Valdagno, Chiampo, Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto e Brogliano stanno per emettere un’ordinanza comune. La situazione epidemiologica dei Comuni dell’Ovest Vicentino, rappresenta infatti un numero di positivi (proporzionato al numero di abitanti) nettamente superiore rispetto alla media dell’ULSS 8 di 0,43% (in alcuni comuni dell’Ovest vicentino si registrano picchi superiori al 1%, vedi dati a fine articolo).

I Sindaci si sono quindi riuniti ieri sera, coordinati per analizzare e concordare misure comunali di contenimento del contagio ed è stata predisposta e condivisa un’apposita Ordinanza, che sarà valida con decorrenza da lunedì 2 novembre fino a martedì 24 novembre compreso. Stop a mercati, Università Anziani, Centri ricreativi Anziani, biblioteche chiuse alla consultazione e allo studio, parchi giochi (perimetro sbarramento giostrine), manifestazioni, feste, sagre, street food, eventi tutti annullati, riunioni al chiuso o all’aperto private consentite non oltre le sei persone, se in più di 6 solo online, feste private vietate, centri culturali e ricreativi sospesi. Sanzioni da 400 a 1.000 euro.



“Obiettivo dell’ordinanza – si legge nella stessa – è porre specifiche limitazioni a quelle situazioni che potenzialmente possono recare pericolo di contagio ad anziani e bambini, notoriamente le fasce più indifese della

popolazione”. Ogni sindaco uscirà quindi a breve con comunicazioni dirette ai propri cittadini. Le limitazioni sono state titolate “MISURE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO CONTAGIO – Livello 1”, proprio per indicare l’applicazione di un primo set di misure restrittive. Nel caso in cui la situazione contagi non migliorasse, saranno valutate e coordinate misure ulteriori.



Collegialmente, i Sindaci commentano:

“La straordinaria emergenza ha richiesto un importante e storico confronto e collaborazione tra sindaci, allo scopo di adottare misure ragionate e condivise, che potessero garantire una certa

uniformità interpretativa nei territori dell’ovest vicentino. La situazione sta diventando potenzialmente pericolosa per i nostri cittadini. Chiediamo a tutta la popolazione massima cautela e pieno rispetto delle normative anticontagio”.

PRIMI DIECI PAESI/CITTA’ PER CONTAGIO (media Ulss 8: 0,43&)

I DATI POSITIVI POSITIVI (%)

Montebello Vno 105 1,62%

Brogliano 41 1,02%

Cornedo Vno 112 0,94%

Chiampo 116 0,91%

Nogarole Vno 11 0,91%

Asigliano Vno 8 0,91%

Arzignano 203 0,79%

Val Liona 24 0,78%

Valdagno 189 0,72%

Castegnero 18 0,62%