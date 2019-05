Valerio Torresan è il nuovo presidente del Mandamento Confartigianato di Malo

Rinnovo cariche nel Mandamento Confartigianato di Malo. Andrea Nardello ha infatti concluso il proprio mandato e quindi si è proceduto alle elezioni del nuovo presidente:

Valerio Torresan.

Titolare con il fratello Maurizio della ditta Idrotermica Torresan srl (che si occupa di installazione, manutenzione, riparazione impianti di riscaldamento e di climatizzazione) con sede a Monte di Malo, Valerio Torresan dal 2012 è stato Rappresentante Mandamentale della categoria Termoidraulici ed Altri Installatori. Sempre nel 2012 ha iniziato anche il percorso di componente nella Giunta mandamentale acquisendo così le competenze necessarie per ricoprire il nuovo incarico.

Ad affiancare il neo elettro presidente l’attuale il vice presidente Luca Massimiliano Bortolotto (della Stebor srl) oggi presidente provinciale Categoria Abbigliamento. Quanto alla Giunta, ai componenti Giulia Martini (titolare Infissi Martini) rappresentante Mandamentale della Categoria Serramenti; Matteo Golo (della Golo srl) Delegato Comunale di Malo; Maurizio Cogo (titolare della Scame srl) Delegato Comunale di Monte di Malo; Sergio Zanovello (dell’omonima azienda) rappresentante Mandamentale della Categoria Posa Pavimenti; si aggiunge Davide Bortolotto (della Bo.mec srl) rappresentante Mandamentale della Categoria Meccanica.

“Il ruolo di dirigente in Confartigianato consente di trasferire sul territorio di quanto l’Associazione fa per le aziende socie – commenta il neo eletto Torresan –. Non solo, per i rappresentanti delle diverse categorie far parte della Giunta Mandamentale è un’opportunità di confronto su temi trasversali. Quindi: condivisione e collaborazione attraverso un dialogo aperto e franco, anche con gli altri colleghi dei Mandamenti e con la dirigenza provinciale, che non può che favorire il rapporto con le imprese ma anche con le istituzioni del territorio”.