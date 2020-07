Valdastico Sud – A fuoco rimorchio con carta (FOTO e VIDEO)

Alle 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 Valdastico tra i caselli di Santa Margherita d’Adige (PD) e Noventa Vicentina (VI) in direzione Nord per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato, che trasportava carta imballata da macero. L’autista accortosi del fumo dallo specchietto retrovisore e dalle segnalazioni delle altre persone in transito è riuscito a fermarsi e staccare in tempo la motrice. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Este, Lonigo, Rovigo hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto l’intero carico e della sterpaglia ai margini dell’autostrada. Il traffico autostradale è stato canalizzato su una corsia. Le cause dell’incendio, al vaglio dei vigili del fuoco, potrebbero state innescate da un problema meccanico ad una ruota del semirimorchio. Sono ora in corso le operazioni di bonifica con la rimozione dei blocchi di cartoni, che vengono bagnati per poi essere caricati su un cassone ed essere smaltiti. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.