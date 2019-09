Valdagno, weekend di eventi e viabilità modificata

Quello ormai alle porte sarà un fine settimana fitto di appuntamenti a Valdagno, tra sport, convegni, protezione civile e commemorazioni.Si parte dall’importante appuntamento con l’Assemblea Generale di Confindustria Vicenza, in programma sabato all’interno dello stabilimento Marzotto. In città sono attese centinaia di partecipanti. Sarà quindi chiuso, dalle 8.00 alle 16.00, il parcheggio ex Marzotto. Per favorire l’arrivo dei partecipanti e per una migliore viabilità, dalle 8.30 alle 11.00 sarà chiuso al traffico il tratto di Via V. E. Marzotto, tra Via G. Marzotto e V.le Trento.Accanto al consueto appuntamento con il mercato agricolo di Oltreagno e relativa chiusura al traffico di piazza Cavour, nell’area verde a sud del Parco La Favorita sarà di scena la seconda edizione di Valle Agno Emergenza, con spazi espositivi e dimostrazioni curate dalle realtà locali del comparto emergenza e protezione civile. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 6.00 alle 19.00 non si potrà sostare né circolare lungo Viale Duca d’Aosta (nel tratto tra Via Panzini e via Petrarca) e sul parcheggio P1.Spostandoci a sud, con partenza dalla zona industriale di Valdagno (zona 5 lanterne), nel pomeriggio si disputerà anche la tradizionale prova ciclistica Valdagno-Passo S. Caterina. La partenza della manifestazione è prevista alle 14.00 con circuito iniziale di 5 km a velocità controllata e poi salita al Passo di Santa Caterina per ulteriori 7 km. Lungo tutto il percorso scatterà la chiusura a vista e temporanea del traffico veicolare per consentire il transito in sicurezza della carovana.I disagi per gli automobilisti saranno pertanto minimi.