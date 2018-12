VALDAGNO – Si immerge nel lago di Garda: muore sub 55enne

Ieri un subacqueo di origine vicentina è morto nel lago di Garda, per cause al vaglio degli investigatori, nel territorio del comune di Torri del Benaco. A renderlo noto, ieri pomeriggio, la polizia municipale di Verona che ha segnalato come sul posto siano intervenuti tempestivamente un elicottero ed un’ambulanza dei sanitari del Suem 118. La vittima della tragica immersione è un uomo di 55 anni, Enzo Fontana, insegnante nato a Valdagno ma residente a Padova, per il quale a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei medici. L’uomo si era immerso in mattinata ed è stato trovato già privo di vita in acqua, notato da un’inserviente dello Yachting Club di Torri.