VALDAGNO – Piano Neve: mezzi e uomini in azione

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Fin dal primo pomeriggio di ieri è entrato in funzione il piano neve del Comune di Valdagno. Il primo intervento effettuato ha riguardato il trattamento con sale e ghiaino sull’intera rete viaria principale individuata dal piano, circa 107 km.

Con l’intensificarsi delle precipitazioni nevose in serata è stato attivato anche un servizio di sgombero con appositi mezzi nelle zone alte del territorio comunale.

In queste ore è in corso un nuovo trattamento con sale e ghiaino per accelerare lo scioglimento del ghiaccio lungo tutta la rete stradale comunale.

I mezzi comunali e gli operai sono all’opera per il trattamento di alcune vie di ridotte dimensioni (piazze e percorsi del centro, zona Lure, Zenari, Petrini e laterali di via Figigola). Alcune squadre a piedi sono invece impegnate con le carriole spargisale lungo i due principali percorsi perdonali individuati nelle zone nord e sud del fondovalle e intorno alle scuole.

I volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, invece, sono stati convogliati lungo la ciclabile per effettuare il trattamento con sale.