VALDAGNO – La città cerca fumettisti

C’è tempo ancora fino a domenica 22 aprile per partecipare al Concorso Nazionale per fumettisti esordienti proposto da Progetto Giovani Valdagno. Il tema del concorso è libero, e sono ammesse tutte le tecniche e gli stili.

Ai partecipanti è richiesto di inventare o reinterpretare una storia in massimo 6 tavole. Non sono ammesse volgarità e violenza gratuita, pornografia e pedopornografia. Le tavole devono pervenire a Progetto Giovani Valdagno entro il 22 aprile 2018, via posta cartacea, via e-mail o sul sito progettogiovanivaldagno.it .

Le tavole selezionate dalla giuria, composta da fumettisti ed esperti del settore, saranno esposte durante una mostra evento dedicata al concorso che si terrà in Galleria dei Nani, a Valdagno, da lunedì 14 a domenica 27 maggio 2018 Valore aggiunto del contest, riconosciuto e da sempre apprezzato dai partecipanti, è la “Clinique del Fumetto”: un momento di confronto durante il quale partecipanti e componenti della giuria potranno analizzare i lavori presentati, per scoprirne pregi, difetti e potenzialità e ricevere preziosi consigli da esperti del settore. Il vincitore del concorso vedrà pubblicato il proprio lavoro dall’Editore Media Factory di Cornedo Vicentino, casa editrice con cui Progetto Giovani Valdagno ha dato vita, a partire dalla quarta edizione del Concorso, ad una bella collaborazione volta a creare una collana di fumetti che di anno in anno ripercorrerà la storia del Concorso Nazionale del Fumetto e dando la meritata visibilità ai tanti giovani talenti che ogni anno partecipano al Concorso.