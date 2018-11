VALDAGNO – Incontri con la musica in biblioteca civica di Villa Valle

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Anche quest’anno la biblioteca Civica Villa Valle propone gli Incontri con la musica a cura del Maestro Alberto Schiavo e in collaborazione con l’Associazione Progetto Musica.

Il Maestro Schiavo approfondirà i contenuti delle opere liriche che sono in cartellone presso il Teatro Filarmonico di Verona; l’Associazione Progetto Musica organizzerà il viaggio per andare a vedere le opere.

Di seguito il programma degli incontri in Biblioteca:

– sabato 15/12 dalle 15:45 alle 16:45 La Boheme di Giacomo Puccini, in programma al Filarmonico dal 16/12 al 31/12

– sabato 19/01/2019 ore 15:45-16:45 Mefistofele di A. Boito, in programma al Filarmonico dal 27/01 al 03/02;

– sabato 16/02/2019 ore 15:45-16:45 Don Pasquale di G. Donizetti, in programma dal 24/02 al 03/03;

– sabato 23/03/2019 ore 15:45-16:45 Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, in programma dal 31/03 al 07/04;

– sabato 11/05/2019 ore 10:45-11:45 Il maestro di cappella – Gianni Schicchi di G. Puccini, in programma dal 19/05 al 26/05.