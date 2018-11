VALDAGNO- Incidente stradale, muore Don Silvano Danzo

È morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Montebello don Silvano Danzo, 38 anni, originario di Novale e dallo scorso settembre parroco di Locara, nel veronese, dopo esserlo stato nelle parrocchie di Cornedo, Bassano e in Rivera Berica. Don Silvano stava tornando dal pranzo conclusivo del ritiro spirituale di inizio Avvento, a Monte Berico quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, forse per un malore. Nato il 3 maggio del 1980 a Valdagno, don Silvano era stato ordinato prete il 7 giugno 2008. Forte la commozione nel mondo diocesano e cattolico vicentino.