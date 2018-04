VALDAGNO – E’ morto il conte Pietro Marzotto

E’ morto all’età di 80 anni il conte Pietro Marzotto, a capo per trent’anni dell’omonimo gruppo tessile, ex vicepresidente di Confindustria. Si è spento all’ospedale di Portogruaro (Ve), dove era ricoverato da qualche giorno per complicazioni cardiache e polmonari. Pietro, il più giovane dei figli di Gaetano, aveva preso in mano la Marzotto il 1° gennaio 1968 e l’aveva tenuta per trent’anni, portandola a diventare una multinazionale. L’imprenditore lascia quattro figli: Marina, Umberto e Italia, avuti dalla prima moglie e Pier Leone. In prime nozze, Pietro Marzotto aveva sposato Stefania Searle, in seconde nozze la veneziana di famiglia nobile Mariolina Doria de Zuliani. Fra i due matrimoni, dalla relazione con Titti Ogniben, era nato il figlio Pier Leone, infine all’età di 71 anni era convolato a nozze con Anna Maria Agosto.