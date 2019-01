VALDAGNO – Dal Comune 27 pc per le scuole

La scorsa settimana, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Granello, del dirigente ing. Carlo Alberto Crosato e del responsabile dei Sistemi Informatici del Comune di Valdagno, Francesco Santagiuliana sono stati consegnati un totale di 27 pc all’Istituto Comprensivo Valdagno 1. Un altro pc con stampante è stato invece donato alla biblioteca “Iva Selmo” di Novale, che già da tempo aveva manifestato la necessità di dotarsi di una postazione pc per gestire il prestito dei libri e le diverse attività di carattere culturale che la struttura promuove. L’assegnazione è stata definita dopo aver informato tutte le scuole comunali e raccolto le relative esigenze. I computer sono stati dismessi dagli uffici comunali nell’ambito del processo di adeguamento del sistema informatico, sono stati quindi riformattati e verificati prima della consegna. Molta è stata la soddisfazione dei professori Nicola Campagnolo e Luca Carlino, che hanno dovuto effettuare tre diversi viaggi per portare l’elevato numero di computer al comprensivo 1. I pc saranno ora destinati all’aula informatica delle scuole medie di Novale e alle scuole dell’Infanzia di Maglio e San Quirico. A ritirare le apparecchiature informatiche per conto della biblioteca di Novale c’era la professoressa Rossella Lora che ha confermato che il tutto sarà messo in funzione da subito, grazie anche alla collaborazione di altri volontari che operano nella biblioteca. «Siamo felici di poter dare nuova vita ad alcune strumentazioni che i nostri uffici non utilizzano più – è il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Federico Granello – in questo modo supportiamo anche le nostre scuole che non devono così sostenere la spesa per l’acquisto dei pc, sviluppando le proposte formative in ambito informatico. Questa iniziativa, quindi, oltre a ridurre gli sprechi ha anche un occhio di riguardo per l’ambiente evitando di smaltire del materiale che può ancora essere utilizzato in modo efficace.»