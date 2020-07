VALDAGNO-CORNEDO – Cade in bici e muore a 38 anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Grave incidente ieri sera alle 20.30 in via Campassi a Valdagno. Un uomo di 38 anni (A.A. di origine ghanese) residente a Cornedo Vicentino, ha perso la vita dopo essere caduto in bici.

L’uomo senza apparenti motivi ha perso il controllo della bici ed ha sbattuto violentemente il capo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto il Suem 118, la Polizia Locale di Valdagno. Purtroppo non vi è stato nulla da fare