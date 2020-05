Valdagno che Legge 2020: edizione online, diffusa e in continua evoluzione

Anche Valdagno che Legge, la storica manifestazione dedicata alla lettura e alla parola proposta da Progetto Giovani Valdagno, quest’anno cambia forma per adeguarsi alle misure di distanziamento sociale richieste dall’emergenza sanitaria e al nuovo stile di vita che tutti stiamo sperimentando.



Se la forma è mutata, ed è stato necessario rinunciare agli eventi di piazza e ai momenti di aggregazione, non è cambiata la filosofia che contraddistingue la manifestazione, nata e cresciuta per mettere in rete tutti quegli attori pubblici e privati che negli anni hanno reso Valdagno che Legge un evento riconosciuto e atteso dalla cittadinanza.

“Nella sua nuova veste – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo – Valdagno che Legge intende trasformare le limitazioni imposte dalla situazione in stimoli e punti di forza, per invitare tutti a non fermarsi e a guardare avanti con rinnovata fiducia. La manifestazione va quindi avanti tenendoci distanti, ma pur sempre insieme, e ancor più che negli scorsi anni diventa un evento di e per tutta la nostra comunità.”

Nel cambiare però Progetto Giovani Valdagno ha scelto di rilanciare, proponendo un’edizione di Valdagno Che Legge che non sarà solo online, ma sarà diffusa sul territorio e in continuo mutamento, pronta a cogliere stimoli e proposte e, non da ultime, le nuove aperture che ci aspettano nelle prossime settimane.

Questa filosofia si trasforma in un programma in continuo movimento, in cui ai primi eventi se ne aggiungeranno altri, che potranno essere proposti da chiunque vorrà partecipare, e che lascia spazio ad idee da proporre online, ma anche ad azioni da sviluppare in presenza, ovviamente nel rispetto della normativa attuale e di quella futura.

Anche quest’anno la manifestazione vede la collaborazione della Biblioteca Civica Villa Valle, del Museo Civico Dott. Dal Lago, e della rete delle Biblioteche Scolastiche di Valdagno, che già hanno proposto i propri eventi, ma anche di tutte quelle realtà associative e commerciali che ora stanno iniziando a muovere i primi passi verso la ripresa delle attività.



Agli eventi sotto citati si aggiungeranno a breve le proposte dell’Associazione Provaldagno, che sta pensando ad una passeggiata in collina sulle parole del libro “Cuore di castagno e profumo di lavanda” di Annalisa Castagna; del CAI – Club Alpino Italiano, con letture del libro “L’Acchiappasogni” di Cristina Castagna e della Cooperativa Canalete – Bottega del commercio equo solidale di Valdagno.



Si aggiungeranno inoltre le proposte delle attività commerciali e dei locali pubblici cittadini, da sempre parte attiva di una manifestazione che quest’anno potrà essere non solo un momento per fare rete ma anche occasione di rilancio e di ripartenza.



Per questo motivo l’edizione Valdagno che Legge 2020 continuerà, per tutto il mese di maggio, ad accogliere le proposte del territorio e la partecipazione e, come di consueto, aperta a chiunque: singoli cittadini, associazioni, locali pubblici, esercizi commerciali, enti e fondazioni.

Per proporre un evento è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito www.progettogiovanivaldagno.it o contattare Progetto Giovani Valdagno scrivendo a partecipazione@progettogiovanivaldagno.it o chiamando il 327.6590330