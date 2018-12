VALDAGNO – Al via la mappatura delle barriere architettoniche

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Comune di Valdagno sta elaborando il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) grazie ad un contributo di 8.560,40 euro riconosciuto dalla Regione Veneto. Il documento, che verrà poi portato in approvazione in Consiglio Comunale all’inizio del 2019, rappresenterà una mappatura complessiva delle barriere esistenti in città e riguardanti luoghi ed edifici pubblici. Il PEBA servirà così a guidare le future progettazioni da programmare oltre a permettere la candidatura a futuri bandi di finanziamento.

Si apre ora una fase di partecipazione alla redazione del documento che coinvolgerà cittadini e realtà del settore. Sul sito del comune è disponibile il link al questionario elaborato sulla base delle indicazioni della Regione Veneto e che servirà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini che quotidianamente sperimentano eventuali difficoltà negli spostamenti e negli accessi a luoghi ed edifici pubblici. Il questionario è anonimo e richiede solo pochi minuti per essere compilato.

A questo si aggiunge un tavolo di confronto con le associazioni del settore convocato per il prossimo 14 gennaio, alle ore 16.00 a Palazzo Festari. Alle 18.00, poi, l’incontro sarà a porte aperte e potrà intervenire tutta la cittadinanza per presentare ulteriori segnalazioni.

Il questionario potrà essere compilato entro il 20 gennaio 2019, dopo di che le segnalazioni raccolte saranno analizzate e inserite nel Piano.

«Garantire l’accessibilità di una città – spiega il sindaco, Giancarlo Acerbi – è una responsabilità di noi amministratori, ma anche dei cittadini che possono aiutarci nell’individuare tutte le criticità e le barriere architettoniche ancora esistenti per pianificare di conseguenza i dovuti interventi futuri. Ringrazio fin da ora quanti già hanno manifestato l’interesse a collaborare all’elaborazione del PEBA e quanti lo faranno nelle prossime settimane.»

È attivo anche un indirizzo e-mail dedicato barrierearchitettoniche@comune.valdagno.vi.it a cui possono essere inviate eventuali richieste di informazioni.