VALDAGNO – Al via il piano marciapiedi

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Sono iniziati ieri in Via Pascal i primi interventi inseriti nel piano bitumature e marciapiedi 2018-2019. I lavori iniziali interesseranno anche Zona Industriale di Piana. Poi i cantieri si arresteranno nei mesi invernali a causa delle temperature che impediscono il corretto assestamento e la maturazione dei materiali.

Si riprenderà indicativamente a marzo per completare un piano del valore complessivo di 455.000 euro con I quali sarà possibile intervenire su un totale di 5 marciapiedi e 18 tronconi stradali per nuove bitumature.

È gia stato completato, invece, l’intervento di bitumatura del parcheggio ex-Marzotto (costo 35.000 euro), anch’esso inserito nel piano.

Le nuove bitumature previste riguarderanno:

– contrada Brentani di Sopra, tratto verso Quargnenta fino al confine e tratto verso contradada Marcantoni fino al confine;

– tratto tra le contrade Zarantonelli e Battistini nei pressi del monumento ai caduti;

– contrada Tovo, tratto verso contrada Boscati;

– tratto tra Ponte Garzaro a località Garzaro, fino all’imbocco di Via Capi;

– zona industriale di Piana lungo la corsia a salire, nei pressi dei magazzini comunali;

– via Miravalle, tra l’incrocio con Via Carmini e fino al secondo tornante;

– contrada Vegri, nel tratto interno verso contrada Stella e in località Stella, quindi lungo la strada Maso-Vegri, nel tratto tra località Stella e contrada Sbricci;

– strada da contrada Molino di Campotamaso a Via Chiesa di Campotamaso;

– contrada Lure;

– via Giori, nel tratto tra via Bari e l’incrocio con Via Ruetta;

– via Lora di Sopra, tra via Fontanella e contrada Menovre;

– contrada Mecceneri lungo la strada laterale che arriva da contrada Biceghi;

– parcheggio sul retro del cimitero centrale adibito alle prove di guida;

– piazzale della sede Protezione Civile in via Gasdotto.

I marciapiedi interessati dal piano, invece, saranno:

– marciapiede di Via Pascal;

– marciapiede di Via Giori;

– marciapiede di Via Cornetto;

– marciapiede di via Bolivia;

– marciapiede di zona industriale di Piana, nei pressi della rotatori 5 lanterne.