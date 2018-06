VALCHIAMPO/VALLE DELL’AGNO – Piovono vipere dall’elicottero? No, è solo un’esercitazione

Elicotteri militari in volo sopra Arzignano, Chiampo e Trissino? Mille ipotesi e una sola verità. Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse supposizioni e le voci più disparate sulla presenza, visibilissima e acusticamente chiara di alcuni elicotteri militari in volo sopra gli abitati di Chiampo, Arzignano e Trissino. Molte le segnalazioni, iniziate in tarda mattinata e che si sono rincorse fino alle 20 circa. Il mistero è stato svelato sul far della sera: la presenza degli elicotteri era dovuta a una semplice esercitazione paracadutistica. Tra le ipotesi più originali che hanno tenuto banco durante la luna giornata di mistero, va segnalato il prender piede della leggenda metropolitana delle vipere lanciate dall’elicottero. In qualche gruppo social, infatti, per qualche ora ha tenuto banco la sconclusionata ipotesi che i due elicotteri lanciassero vipere dal cielo, paracadutandole in sacchetti di plastica prontamente visti da alcuni cittadini osservatori dell’azione, per ripopolare i boschi locali del temutissimo serpente. Ovviamente, una bufala, una fake news o meglio, una cara vecchia leggenda metropolitana che ha avuto origine addirittura in Francia negli anni Settanta, che ogni tanto torna e ritorna.