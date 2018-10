VALCHIAMPO – Elicotteri militari in volo sui paesi, “mistero” svelato

Giornate di interrogativi in ValChiampo tra ieri e oggi: sui social network sono rimbalzate le immagini e gli interrogativi su due elicotteri visibilmente militari che sorvolavano i paesi, impossibili da non notare, visto anche il forte rumore dei loro motori. Tra chi si è lamentato del forte rumore che faceva eco in tutta la vallata e chi fomentava la solita leggenda metropolitana degli elicotteri che fanno “piovere” vipere dal cielo, c’è stato anche chi ha azzardato, spinto dalla probabile disperazione del caso, a sperare fossero appositamente in zona per una originale disinfestazione di cimici via cielo. Dopo aver creato un po’ di allarme ma soprattutto molta curiosità, il mistero è stato presto svelato: si tratta di due Boeing CH–47 Chinook, normalissimi elicotteri da trasporto militare, che passano sulla ValChiampo in quanto è una rotta normalmente utilizzata ed utilizzabile. Cosa trasportino, non è però dato sapere.