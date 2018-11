VALBRENTA – Incontro sulla fusione dei 5 Comuni

In Valle si parla di Fusione

E’ in programma nelle prossime settimane un fitto calendario di incontri informativi in Valbrenta per discutere sui vantaggi, le opportunità economiche e strategiche della futura Fusione. Manca poco al 16 dicembre, data storica per tutti i comuni della valle che dovranno scegliere se fondersi nel Comune Unico della Valbrenta. Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna sono pronti a unirsi ma toccherà ai cittadini la scelta finale, che potranno esprimere con il Referendum Consultivo. Momenti di confronto e dialogo sono stati programmati per venerdì 30 novembre alle ore 20,30 presso la sala dell’asilo di Campolongo sul Brenta, lunedì 3 dicembre a Fastro Bassanese (Cismon del Grappa) presso l’edificio polivalente, martedì 4 dicembre alle 20,30 a San Nazario presso il teatro parrocchiale; doppio appuntamento per il 7 dicembre, alle 18 a Cismon del Grappa e alle 20,45 a Valstagna presso la sala polivalente in piazzetta Brotto. Il calendario prosegue lunedì 10 dicembre alle 20,30 a Solagna presso il cinema Valbrenta e si chiude martedì 12 dicembre alle 20,30 a Carpanè di San Nazario presso l’azienda Campana Imballaggi (via Stazio, 39). Il ciclo di incontri è stato promosso dall’Associazione “Fioi dea Valbrenta”, che da sempre opera per la creazione di un Comune unico in Valle. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fusionevalbrenta.it.