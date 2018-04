VAL LIONA – Uomo precipita da traliccio e perde la vita

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. E’ accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15.30 in via Campolongo, poco lontano da San Germano dei Berici (comune di Val Liona). Ha perso la vita un uomo di 44 anni di origini campane, dipendente di una ditta di manutenzione di linee elettriche, che stava lavorando su un traliccio dell’alta tensione. Secondo le prime informazioni, pare sia precipitato a terra, da un’altezza di circa 12 metri. Sul posto per rilievi e indagini lo Spisal, i carabinieri di Noventa e Sossano. Inutili, purtroppo i soccorsi dei sanitari del Suem 118 provenienti da Lonigo