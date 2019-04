Val Liona, tra erbe spontanee e beneficenza

Da metà aprile a metà maggio le erbe spontanee nel comune di Val Liona protagoniste nei ristoranti del territorio. Torna, infatti, la fortunata iniziativa “Erbe spontanee in tavola” organizzata dai Ristoratori Confcommercio, che vede ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie della zona valorizzare bruscandoli, bruschi, tanoni, carletti, asparagi selvatici, aglio orsino e tante altre ancora; insomma tutto quel patrimonio tradizionale di ricette legate alla raccolta di questi squisiti prodotti della natura. L’offerta di menu e di specialità a tema nei locali aderenti (nove attività di Val Liona) sarà arricchita anche quest’anno da una serie di iniziative messe in campo da Comune, Pro Loco e Biblioteca civica, in collaborazione anche con la Confcommercio del Mandamento di Lonigo. Si tratta di appuntamenti a tema che comprendono escursioni guidate, lezioni sul riconoscimento delle erbe, cene, unite ad altri momenti culturali che avranno il loro clou nella Mostra dei Prodotti agroalimentari e artigianali e delle erbe spontanee in Val Liona, in programma domenica 12 maggio presso l’antico Borgo di Campolongo.

Un appuntamento da non perdere per i buongustai sarà, sempre a Campolongo, anche l’evento di beneficienza, in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 19.00, quando si terrà l’edizione 2019 de Le Alture. L’evento si concretizzerà con un aperitivo, una degustazione di piatti tipici preparati con le erbe spontanee del territorio, una festa e un’occasione per fare del bene. Le Alture, infatti, è l’iniziativa, fortemente voluta dallo chef e titolare del ristorante Trequarti in Val Liona, Alberto Basso, per ricordare lo chef Stefano Leonardi (scomparso

prematuramente), con una borsa di studio dedicata alla formazione di un giovane cuoco del territorio. Per l’occasione, Alberto Basso ha riunito attorno al progetto ristoranti e pasticcerie della Val Liona, assieme ad importanti ristoratori provenienti da varie zone d’Italia, che sostengono questa validissima causa. Anche a questa iniziativa collaborano Confcommercio Vicenza, Pro Loco e Comune di Val Liona.

Maggiori informazioni sulle iniziative e sui ristoranti aderenti alla rassegna “Erbe spontanee in tavola”, sul sito www.vitourism.it.

