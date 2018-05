VAL CHIAMPO – Gentilin su Dell’Acqua: “Primo incontro positivo”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il presidente del Cosiglio di Bacino Valle del Chiampo, Giorgio Gentilin, commenta positivamente il primo incontro tecnico operativo voluto dal commissario in pectore, Nicola Dell’Acqua, tenutosi ieri a Vicenza con i direttori dei Consigli di Bacino. Incontro nel quale il commissario ha ribadito l’impegno dei consigli di Bacino e gli Enti Gestori nel procedere speditamente nella realizzazione delle opere che permettono di portare acqua No-PFAS nelle zone rosse. “L’incontro di ieri –dichiara il presidente Gentilin- è stato più che opportuno, poiché il commissario Dall’Acqua ha riconosciuto l’impegno degli ultimi due anni e mezzo da parte di Veneto Acque e dei Consigli di Bacino (Valle del Chiampo, Bacchiglione e Veronese) nel portare avanti lo studio fattibilità di tutti i segmenti dell’acquedottistica prevista per portare acqua no-pfoa e no-pfas nelle zone rossa e arancione. In tempi molto brevi, secondo le indicazioni del commissario, saranno convocati gli enti gestori, i quali fattivamente svilupperanno gli interventi sul territorio già pronti”.