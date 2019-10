“Vajont, Per non Dimenticare”: da oggi nei cinema

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

In occasione della commemorazione dell’immane tragedia del Vajont oggi esce nelle sale italiane una serie di due film- documentari sul disastro del Vajont.

I Parte: Vajont ’63, il coraggio di sopravvivere (Regia di Andrea Prandstraller) Alle 22 e 39 del 9 ottobre 1963 una frana di 250 milioni di metri cubi di terra si stacca dal monte Toc e precipita nell’invaso artificiale creato dalla diga del Vajont, situata nelle montagne del nord della regione del Veneto (Italia). La frana solleva un’onda di centinaia di metri che scavalca la diga e, nel giro di pochi minuti, si abbatte sull’abitato di Longarone situato ai piedi della diga. Il paese viene completamente distrutto. Quasi 2000 persone in pochi secondi passano dal sonno alla morte. La base del film e` costituita dallo straordinario materiale di repertorio filmato, in gran parte inedito. Inoltre, all’interno del documentario, e` presente una intensa testimonianza di Giampaolo Pansa, allora inviato della Stampa.

II Parte: Vajont, una tragedia italiana (Regia di Nicola Pittarello) La storia del disastro del Vajont, dall’ideazione della diga alle sentenze del processo, ricostruzione di come si sia arrivati alla piu` grande tragedia italiana del dopoguerra. Per la prima volta in un documentario le indagini processuali, le deposizioni degli indagati, documenti inediti e nuove testimonianze, tra cui quella del giudice istruttore del processo Vajont, dottor Mario Fabbri.

Il film Vajont – Per non Dimenticare, diretto da Andrea Prandstraller, Nicola Pittarello, è distribuito da Venicefilm e in uscita oggi.