“Vado al mare, sono una parlamentare”: multata l’ex grillina no vax

“Sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al mare”. Una delle prime multate a Roma, a un posto di blocco anti scampagnata della polizia municipale, ieri, è stata lei, Sara Cunial, onorevole di Bassano del Grappa e deputata eletta col Movimento 5 Stelle poi espulsa, e ora nelle fila del gruppo misto. Pizzicata sulla sua macchina, da sola, all’inizio della via del Mare, una delle arterie che collega la capitale al suo litorale, l’onorevole ha tentato di convincere la pattuglia di servizio che il giorno di Pasquetta stesse andando al mare per lavoro. Specificando la commissione di cui fa parte, la XIII, Agricoltura – e prima ancora l’VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici.

Agli agenti della polizia locale è comunque sembrata una scusa, anche alla luce del fatto che ieri il Parlamento era chiuso. E così nei suoi confronti è scattata la sanzione da 248 euro prevista dal decreto.

Eletta nel 2018 col Movimento 5 Stelle la deputata quarantenne, una delle più convinte no vax, fu espulsa una prima volta a pochi mesi dalla sua vittoria in Parlamento per un post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui paragonava le vaccinazioni a un “genocidio gratuito”. Perdonata, fu di nuovo e definitivamente cacciata il 17 aprile dello scorso anno quando intervenendo sulla questione della xylella e degli ulivi pugliesi, definì la linea del M5S “uno scempio in nome e per conto delle agromafie”. Da allora passò al gruppo misto.