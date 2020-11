Vaccino Pfizer-Biontech efficace al 90%: milioni di dosi potrebbero essere pronte prima della fine dell’anno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Una notizia diffusa oggi rinvigorisce la speranza di un superamento della pandemia e scatena di riflesso i mercati azionari. Un vaccino contro il Covid-19 sarebbe “efficace al 90%” secondo i primi risultati. La sperimentazione del vaccino della casa farmaceutica USA Pfizer e della società tedesca Pfizer si trova attualmente nella fase precedente alla possibile richiesta di un’omologazione, e si apre la possibilità concreta di avere decine di milioni di dosi disponibili anche prima della fine dell’anno e oltre un miliardo nel 2021.

Si tratta di uno dei vaccini in fase avanzata di sperimentazione e si è rivelato efficace su 94 volontari 28 giorni la prima somministrazione.

La Fda chiede per l’approvazione di un vaccino anti Covid un’efficacia di almeno il 50% e nessun vaccino ha un’efficacia del 100%, secondo i dati Oms.

Le due società chiederanno un’approvazione urgente alle autorità sanitarie per procedere rapidamente con la produzione delle dosi necessarie: fino a 50 milioni già quest’anno e 1,3 miliardi nel 2021, secondo l’annuncio delle due società.

I vertici delle case farmaceutiche hanno sempre detto che le dosi del vaccino contro il Covid-19 saranno sufficienti a immunizzare dalle 15 alle 20 milioni di persone.

Sulla base di questa notizia tutti i mercati azionari sono balzati in alto con le borse europee che segnano rialzi dal 5 al 6%

Gli Stati Uniti si sono già assicurati ordini per 100 milioni di dosi di vaccino, con un’opzione di acquisto di altri 500 milioni, mentre il Regno Unito ha un accordo per l’acquisto di 30 milioni di dosi. Anche l’Ue ha in corso di negoziato la fornitura di 200 milioni di dosi; i responsabili delle società hanno garantito che la distribuzione delle prime dosi disponibili sarà equa.