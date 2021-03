Vaccino AstraZeneca sospeso, Crisanti: “Decisioni politiche dettate dal panico”

“Sono state decisioni politiche non supportate da evidenze scientifiche, adesso chi le ha prese se ne assuma la responsabilità perché nessuno sul piano scientifico si è mai pronunciato contro AstraZeneca”. A dirlo a Buongiorno, su Sky TG24, è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che commenta il caso del vaccino anti-Covid sospeso in diversi Paesi e in attesa del pronunciamento dell’Ema. “Decisioni prese in preda al panico senza nessun supporto scientifico e adesso la scienza deve andare in aiuto di queste stupidaggini. Si tratta di 5 o 6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è nessuna correlazione causale se non una relazione temporale che è necessaria ma non sufficiente per stabilire una relazione causale. Fare le autopsie non serve a nulla – aggiunge Crisanti – è solo un problema di analisi statistiche su grandi numeri che per ora non ci supportano sulla base delle conclusioni raggiunte”.