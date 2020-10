Vaccino antinfluenzale: oltre 100mila dosi per l’Ulss7

Prende il via ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale, mai così importante come quest’anno. L’obiettivo infatti è raggiungere la massima copertura della popolazione, al fine di ridurre l’insorgere di sintomi come febbre e tosse che potrebbero rendere difficile la diagnosi differenziale con la infezione da Covid-19. «Più persone saranno vaccinate per l’influenza – sottolinea il Commissario dell’ULSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni -, meno pazienti con sintomi sospetti ci saranno e questo ci consentirà di concentrare le risorse sui casi realmente sospetti, evitando situazioni di panico o di stop temporaneo alle attività senza reali motivazioni. Inoltre tradizionalmente con l’influenza registriamo un incremento degli accessi al Pronto Soccorso, che in questo particolare contesto può costituire un ulteriore elemento di rischio e di difficoltà gestionale. Per questo motivo tutti i cittadini sono fortemente invitati a vaccinarsi quest’anno, e l’invito naturalmente vale in particolare per gli utenti nelle strutture residenziali e per gli operatori sanitari».

Questo senza dimenticare, naturalmente, il valore fondamentale di per sé della vaccinazione antinfluenzale: ogni anno infatti sono oltre 5 milioni gli italiani colpiti dall’influenza, quasi 400 mila solo in Veneto, con casi non rari di complicazioni che – nei soggetti più fragili – spesso portano al ricovero in ospedale.

Proprio per raggiungere la massima copertura, quest’anno le dosi di vaccino antinfluenzale a disposizione dell’ULSS 7 Pedemontana saranno oltre 100 mila (100.200 per la precisione), oltre 40 mila dosi in più rispetto agli anni passati, per un costo di € 580.000.

A contribuire ad una più ampia diffusione della vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere anche l’estensione – quest’anno – della platea di utenti per i quali il vaccino è gratuito: tutti i cittadini di età uguale o superiore ai 60 anni (anziché 65 come in passato), oltre ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e gli adulti di qualsiasi età e bambini affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e renale, malattie del sangue, diabete, malassorbimento intestinale, malattie o terapie che comportino una carente o alterata immunità, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, tumori, nonché persone a cui è stata tolta la milza, oltre alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza

Per tutti questi soggetti, le vaccinazioni cominceranno ufficialmente il 15 ottobre nel Distretto 1 e il 19 ottobre nel Distretto 2, con modalità differenziate in base alle preferenze manifestate dai Medici di Medicina Generale dei due Distretti.

Così, nel Distretto 1 le vaccinazioni saranno effettuate direttamente dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, presso i propri ambulatori, con modalità tali da garantire il distanziamento sociale e che saranno comunicate dai medici stessi ai propri assistiti.

Nel Distretto 2, invece, le vaccinazioni saranno effettuate in grandi spazi, secondo un calendario predefinito. Complessivamente sono state individuate 30 sedi, in altrettanti Comuni, per un totale di 113 sedute e 117 Medici coinvolti. Tutte le informazioni sui luoghi e le date delle sedute per le vaccinazioni sono reperibili sul sito Internet dell’ULSS 7 Pedemontana o presso i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

A spiegare i dettagli della fornitura è il dott. Edoardo Chiesa, direttore del Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana: «La Regione ha previsto 3 tipologie diverse di vaccino, in base alla tipologia di utente a cui è destinato: per gli ultra 65enni sarà utilizzato un vaccino trivalente adiuvato, mentre per gli altri è previsto il quadrivalente; infine, ci sarà fornita anche una piccola quantità di quadrivalente realizzato tramite colture cellulari, dunque prodotte senza utilizzare l’uovo, così da poter essere utilizzato in sicurezza anche in chi è allergico alle uova».