Vaccini – Zaia: “Arrivata anche proposta su AstraZeneca”

Il governatore Zaia ha rivelato che stamane il dottor Luciano Flor, direttore Generale della Sanità della Regione Veneto, ha ricevuto una disponibilità per il vaccino AstraZaneca. “Anche Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna – ha aggiunto Zaia – ha mostrato che era arrivata una proposta dalla Croazia. Non è colpa nostra se ci chiamano”

Sui vaccini Zaia afferma che se le case farmaceutiche dicono che quel che viene distribuito al di fuori del circuito europeo non è vaccino, il mondo si mette in pace, “ma -aggiunge- se fosse vero questo allora la Germania ha comprato 150 milioni dosi dall’Europa, altri dal canale ufficiale, ma me lo devono spiegare come”. “Se arrivano le proposte -riferisce- c’è l’obbligo di verificare posto che che ogni azienda pensa ai contratti, ha canali istituzionali, concessionari, grandi giri. Un fondo d’investimento nel biotech potrebbe avere un’azienda che ha recuperato dosi in via preventiva e oggi magari si ritrova a magazzino un milione di vaccini. Che fanno, se li bevono? Li distribuiranno. Lo dico senza provocare. Ma noi e i nostri colleghi – ha concluso – siamo bersagliati da offerte continue».