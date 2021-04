Vaccini Veneto – Nel giorno del record 25 mila dosi somministrate

La giornata di ieri è stata da record in fatto di vaccini: in tutto il territorio italiano sono state somministrate quasi 350 mila dosi, il dato migliore dall’inizio dell’inoculazione sul territorio nazionale.

Anche il Veneto non è stato da meno, con 25 mila vaccini somministrati nella sola giornata di ieri, un dato in linea con quanto fatto sul territorio nazionale.

Attualmente, più di un milione di veneti hanno ricevuto la prima dose di vaccino; di questi, circa il 25% (oltre 360 mila persone) hanno già completato il ciclo e sono quindi immunizzate al virus.

Tuttavia, non è stata questa la migliore settimana per la regione in fatto di inoculazione: il rallentamento nel trasporto dei vaccini ha portato ad una sensibile diminuzione sui dati settimanali: negli ultimi sette giorni sono stati inoculati poco più di 86 mila vaccini, meno del 50% rispetto alla settimana precedente, in cui erano state somministrate quasi 200 mila dosi.