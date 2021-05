Vaccini: in Veneto venerdì da record, 44 mila dosi in un solo giorno

Le dosi settimanali di vaccini somministrati sono state in calo negli ultimi giorni. Ma ieri, per la Regione Veneto, è stata comunque una giornata da record: 44 mila le dosi iniettate solo ieri in tutto il territorio regionale, mai erano state così tante dall’inizio della campagna vaccinale.

Numeri che certificano ancora una volta il lavoro che sta venendo svolto dalle aziende mediche e dalla regione per raggiungere l’immunità di gregge in tutto il territorio. Secondo Zaia, dovesse scendere ancora l’incidenza ogni 100 mila abitanti, venerdì prossimo la regione tornerebbe per la prima volta da settembre in zona bianca. Un traguardo, questo, che farebbe da preludio ad un’estate da vivere in serenità da un punto di vista di contagi.