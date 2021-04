Vaccini Ulss 7, over 80: chiamata straordinaria per i non vaccinati

L’ULSS 7 Pedemontana è stata tra le prime aziende socio-sanitarie del Veneto a concludere formalmente la somministrazione della prima dose a tutti gli over 80, già sabato 3 aprile, ma con l’obiettivo di garantire la massima copertura nella fascia di popolazione più anziana sono state intraprese ulteriori iniziative rivolte a chi, tra i nati prima del 1941, per qualche motivo non si è ancora presentato.

Così, già questa settimana sono state aperte delle sessioni straordinarie di vaccinazione, su prenotazione, a loro dedicate e in questi giorni gli operatori dell’ULSS 7 Pedemontana stanno provvedendo a richiamare telefonicamente ad uno a uno gli over 80 che risultano ancora non vaccinati.

«L’obiettivo è capire come mai non si sono presentati alla convocazione per il vaccino – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Se è stato per cause di forza maggiore, stiamo offrendo ulteriori sedute di vaccinazione su prenotazione, anche per venerdì, sabato e domenica. Se invece alla base della mancata vaccinazione ci sono timori o dubbi di qualche tipo, il nostro personale sarà a disposizione per fornire un’informazione chiara e corretta, sensibilizzando questi utenti che, come sappiamo, rappresentano una fascia di popolazione particolarmente a rischio».

Per le prenotazioni, si ricorda inoltre che è possibile chiedere supporto in tutte le farmacie nel territorio, ma anche ai Carabinieri.

Inoltre, con l’obiettivo di compiere ogni sforzo possibile per la messa in sicurezza di questa categoria di utenza, per tutti gli over 80 non ancora vaccinati che non hanno ricevuto la chiamata degli operatori e che per qualche motivo non riescono a prenotare, sarà comunque possibile vaccinarsi anche senza prenotazione: venerdì 16 aprile dalle 14.00 alle 19.00 presso il punto di vaccinazione di Roana per gli anziani residenti sull’Altopiano, e sabato e domenica dalle 14.00 alle 20.00 presso i punti di vaccinazione di Bassano al Pala Angarano per i residenti nel Distretto 1 e nella nuova sede al Lanificio Conte di Schio per i residenti nel Distretto 2.

Sempre al fine di concentrare la vaccinazione sulle categorie maggiormente a rischio, per queste sedute straordinarie di “recupero” viene garantita la vaccinazione agli accompagnatori, purchè ultra 70enni, degli over 80.

Parallelamente l’ULSS 7 Pedemontana sta procedendo con le vaccinazioni a domicilio dei soggetti fragili che non possono spostarsi da casa: sono circa 200 quelle effettuate ogni giorno dagli operatori dell’azienda socio-sanitaria in tutto il territorio.