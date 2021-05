Vaccini sugli adolescenti: anticorpi doppi per la fascia 12-15 anni

Un rapporto dell’EMA (l’Agenzia europea del farmaco) ha appena approvato Pfizer come vaccino anti Covid anche per la fascia 12-15 anni. I dati sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine. Il vaccino, per gli adolescenti, è sicuro ed efficace al 100% ed è due volte più potente e sicuro che per il gruppo 16-25 anni.

La sperimentazione è stata condotta su 2.260 adolescenti e non ci sono stati eventi avversi gravi correlati al vaccino, con un’efficacia del 100%; la risposta immunitaria prodotta ha dato un risultati di anticorpi neutralizzanti superiori di 1,8 volte rispetto al gruppo di età maggiore. Sono in arrivo gli studi anche su moderna e Johnson & Johnson.

Il voler vaccinare i ragazzi, pur essendo soggetti meno a rischio, non riguarda solo l’opportunità di raggiungere l’immunità di gregge e poter riaprire le scuole a settembre, ma anche alcuni aspetti medici. Il Covid può infatti portare alla sinfrome infiammatoria multisistemica o al Long Covid: alcuni bambini infatti sviluppano una forma della malattia che può richiedere la ventilazione meccanica. In alcuni casi, può anche colpire diversi organi come il cuore.

I vaccini proteggono anche dalle varianti ed evitano che il virus circoli tra i soggetti suscettivi, proteggendo le persone su cui il vaccino funziona poco come i trapiantati d’organo, i malati oncologici o coloro che hanno risposte immunitarie compromesse.