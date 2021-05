Vaccini, Sileri: “Non sono e non saranno obbligatori per i ragazzi”

“La vaccinazione” contro Covid 19 “non è obbligatoria, è fortemente consigliata. E soprattutto è sicura”. Un eventuale obbligo vaccinale per l’accesso a scuola “non è né allo studio né un pensiero. La vaccinazione tra i 12 e i 15 anni sarà esattamente come la vaccinazione degli adulti: su base volontaria, fortemente raccomandata”. Lo ha detto sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, ricordando che “da oggi dovrebbe essere disponibile la vaccinazione tra i 12 e 15 anni, sperando che proprio oggi ci sia l’ok dell’Aifa e non vedo perché non dovrebbe esserci”.