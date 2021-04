Vaccini, l’Italia a caccia di 10 milioni di dosi

10 milioni di dosi extra: ecco di cosa ha bisogno l’Italia per rispettare in toto il piano vaccinale. Per avere la certezza di riuscire a rispettare gli obiettivi. il Paese ha bisogno di chiudere un accordo con le case farmaceutiche per ottenere tutte queste somministrazioni. Non si tratta però di un’impresa semplice, perché gli ostacoli sono molti.

In questo momento, il ministro degli Esteri Di Maio è a Washington, per strappare un accordo con le Big Pharma d’occidente. Il problema è il blocco imposto dalla Casa Bianca sull’esportazione di vaccini, che frena ogni trattativa oltreoceano con i CEO delle case farmaceutiche. L’Europa sta pagando il fatto di non avere una produzione di siero propria e i pessimi contratti fatti dalla Commissione con le multinazionali.

L’alternativa è affidarsi alla Russia: la Germania sta già iniziando ad interessarsi al vaccino russo Sputnik, ma per il momento non sembra la stessa strada che verrà percorsa dal nostro Paese. L’auspicio è quello di riuscire a trovare un accordo con le case farmaceutiche americane per importare le dosi e riuscire a riguadagnare terreno, visto che secondo le stime del ministro allo Sviluppo Economico, Giorgetti, l’Italia ora è indietro di un mese rispetto alla pianificazione vaccinale.