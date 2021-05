Vaccini in farmacia, 120 le farmacie vicentine pronte a partire

Domenica 2 maggio i primi 67 farmacisti vicentini hanno ottenuto l’abilitazione per la somministrazione del vaccino anti-Covid, dopo avere partecipato alla giornata di formazione organizzata da Federfarma Vicenza presso la propria sede. Un’iniziativa che sarà presto ripetuta, considerando che complessivamente sono circa 120 le farmacie vicentine che hanno già manifestato la volontà di aderire all’accordo regionale per la somministrazione dei vaccini: «Abbiamo organizzato il corso di domenica per non interferire con le normali attività professionali dei partecipanti – sottolinea presidente provinciale Giovanni Battista Scaroni – e la grande partecipazione ottenuta dimostra quanto il tema sia sentito da tutti i colleghi. A breve ripeteremo il corso per i farmacisti che non hanno potuto partecipare. Parallelamente questa settimana contiamo di effettuare anche la giornata di affiancamento, anche questo previsto dall’accordo regionale, agli operatori delle aziende socio-sanitarie nei punti di vaccinazione. A quel punto saremo pronti per iniziare con la somministrazione del vaccino anti-Covid direttamente nelle oltre 120 farmacie provinciali che hanno aderito all’iniziativa».

Come noto, l’intesa sottoscritta con la Regione Veneto prevede che possano essere vaccinati dai farmacisti tutti i cittadini che non presentano particolari fattori di rischio. Le farmacie, inoltre, saranno collegate all’anagrafe vaccinale regionale grazie ad una app appositamente sviluppata: saranno quindi perfettamente integrate, anche sul piano informatico, nella rete dei soggetti attivamente coinvolti nella campagna di vaccinazione, insieme alle Aziende socio-sanitarie e ai Medici di Medicina Generale.