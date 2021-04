Vaccini finiti, appuntamenti spostati: si vaccina anche a Pasqua

Dopo aver raggiunto il record di vaccinazioni in un giorno in Veneto (35.464) da oggi vi è una battuta d’arresto nella campagna vaccinale. Come annunciato da Zaia e confermato ieri dall’assessore Lanzarin dopo l’arrivo delle dosi Pfizer, è scivolato di uno/due giorni l’arrivo delle dosi AstraZeneca e Moderna. Da domani dovrebbero essere somministrati solo i richiami con le scorte in magazzino e non sono garantiti vaccini per gli accompagnatori. Si dovrebbe riprendere sabato ma i due giorni di stop portano ad uno spostamento degli appuntamenti.

In Fiera a Vicenza saranno somministrate le rimanenti dosi AstraZeneca (960). Secondo quanto dichiarato dalla D.G. dell’Ulss 8 Bonavina al Giornale di Vicenza sono state spostate al 6 aprile 2000 vaccinazioni previste oggi e 1000 previste domani. Vi è poi la questione dei donatori di sangue, la cui vaccinazione è sportata ai primi tre giorni di maggio.

Vi sono poi alcune novità positive, almeno per la prosecuzione della campagna. Da oggi è attivo il portale della Regione al quale si accede dal sito dell’Ulss. Vi è poi l’apertura dalle 20 alle 24 in Fiera nella settimana successiva alla Pasqua. Da oggi poi, si può prenotare anche in farmacia.

Mancano ancora 7 mila over 80 all’appello, che dovrebbero essere vaccinati entro l’11 aprile.

Infine da ieri hanno iniziato a vaccinare i medici di base (le classi dal 43 al 47). In programma vi erano 2.380 vaccinazioni nel distretto est mentre oggi ne sono previste 2200 nel distretto Ovest.