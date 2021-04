Vaccini: dall’Anap nuovo servizio di prenotazioni

Come noto da oggi 1° aprile la Regione Veneto mette a disposizione il nuovo portale internet per prenotare il vaccino anti-Covid, portale che di fatto diventa così l’unico strumento per la prenotazione on line.

Consapevole che non tutti hanno dimestichezza con queste nuove modalità di accesso ai servizi l’Anap (Associazione Pensionati Confartigianato Vicenza), che da tempo supporta i propri soci avvicinandoli al mondo digitale, offre in questo caso un nuovo servizio ah hoc dedicato ai propri 6.600 soci.

“Il portale della Regione è un’ottima opportunità per chi conosce e sa usare internet: molti potranno finalmente prenotare l’appuntamento per fare il vaccino in autonomia – commenta al proposito Severino Pellizzari, presidente di Anap Vicenza-. Ma sappiamo bene anche che i pensionati spesso faticano a usare questi strumenti. Per questo, abbiamo deciso di aiutarli. Il servizio attivato è rivolto ai nostri soci: basta chiamare lo Sportello Anap o inviare una mail, e sarà possibile prenotare l’appuntamento”.

Molti anziani in questi giorni sono stati contattati dal medico, dal Comune o dalle Aziende ULSS per il vaccino, ma molti altri sono in attesa e non sanno cosa fare.

“Questo servizio risponde a loro, oltre che assolvere a un nostro preciso mandato: assicurare vicinanza e assistenza ai più fragili in questa difficile fase. Non a caso – continua Pellizzari- in questo periodo stiamo telefonando ai soci per sentire come stanno e sostenerli: abbiamo scelto di chiamarli nel giorno del loro compleanno. È una nuova occasione per esprimere la vicinanza dell’Associazione e raccogliere eventuali richieste o bisogni, soprattutto di quanti vivono soli.”

In merito al nuovo servizio agli interessati basta contattare lo Sportello Anap, che inserirà la prenotazione e invierà la ricevuta con l’appuntamento, insieme al modulo di consenso e alla nota informativa che illustra le caratteristiche dei vaccini. Si ricorda che

la prenotazione del vaccino vale per coloro che sono inseriti negli elenchi delle due Aziende ULSS di Vicenza che stabiliscono le classi di età in base al loro programma di vaccinazione. Si ricorda anche che, senza bisogno di ulteriore prenotazione, la vaccinazione sarà estesa anche agli accompagnatori delle persone “over 80” che ne faranno richiesta, purché conviventi e di età pari o superiore ai 65 anni.

Per maggiori informazioni: Sportello Anap, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (tel. 0444/168314; e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it)