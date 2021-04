VACCINI – Dalla settimana prossima si corre più veloci

L’anticipazione l’ha data il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Dopo i rallentamenti delle scorse settimane a causa dei ritardi delle consegne e alle esitazioni dell’EMA e dei governi sui vaccini Astrazeneca e J&J, Pfizer mette il turbo e fornirà più dosi, già da mercoledì prossimo.

Il governatore ha ricordato che la vaccinazione degli over 80 è, in pratica, chiusa. Almeno per quanto riguarda le prime dosi. Ha rilevato anche che l’1% degli over 80 è pressoché irreperibile e le Ulss ed i Comuni stanno setacciando i territori per scovarli e fare in modo che vengano vaccinati. Ora l’attenzione è spostata sulla fascia 70-79 (in Veneto 490 mila persone)

Ha poi annunciato che la settimana prossima arriveranno 50 mila dosi in più di vaccino Pfizer, rispetto a quelle ordinarie, toccando quota 170 mila settimanali. Il calendario prevede: 181.350 dosi il 29 aprile, 171.990 il 6 maggio e 171.990 dosi il 13 maggio. Di Moderna vi sono 21mila dosi che vengono però tenute per i richiami.

Il Veneto è la regione che ha utilizzato più dosi fra quelle a disposizione. Restavano stamane 103 mila dosi che verranno utilizzate per i richiami che verranno fatti oggi domani e dopodomani.

Per quanto riguarda le fasce più giovani, al di sotto dei 70 anni, il Veneto per ora aspetta di finire quelli più anziani. Finito un target, in sostanza, se ne fa un altro, procedendo rigidamente dai più anziani ai più giovani.