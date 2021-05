VACCINI – Da domani prenotazioni per i 40enni

Corre la campagna vaccinale in Veneto. Dopo l’apertura anticipata ai cinquantenni oggi arriva l’indiscrezione che anche i quarantenni potranno prenotarsi da domani. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’ulss 7 Carlo Bramezza durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale dell’Eurobrico di Bassano in un’intervista a Tva. La decisione di aprire ai quarantenni quindi verrà molto probabilmente confermata domani in conferenza stampa dal governatore Zaia. Le prenotazioni dovrebbero aprire alle ore 16.