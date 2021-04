Vaccini: arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni di dosi AstraZeneca, il Veneto riparte

Le Regioni possono tirare un sospiro di sollievo e programmare un weekend di Pasqua all’insegna delle vaccinazioni. Cosi come annunciato dal commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, il milione e mezzo di dosi di Astrazeneca è arrivato questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di mare. E, dopo lo stoccaggio e la divisione in quote, a partire dalle 13.30 è in programma la distribuzione alle regioni da parte dei mezzi della Difesa.

Le prime 200.000 dosi saranno subito disponibili negli hub del Lazio che altrimenti – come aveva dichiarato l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato – avrebbero dovuto fermarsi.

Molte le Regioni, a cominciare dal Veneto che per oggi ha programmato solo i richiami di Pfizer, che avevano ventilato lo stop alla campagna di vaccinazione per mancanza di dosi.