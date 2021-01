“Vaccini anti-Covid a casa degli anziani”: ma è una truffa

Raggiri ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti-Covid presso la propria abitazione. E’ quanto emerge in seguito ad alcune segnalazioni, pervenute alle Asl di riferimento territoriale anche nel Nord Est, in particolare in provincia di Treviso e di Pordenone, da parte degli stessi anziani contattati.

Ma in tutte le Regioni d’Italia, al momento, non si stanno effettuando somministrazioni di vaccino anti Covid al domicilio. Le Aziende sanitarie non hanno, dunque, in corso questa attività. Saranno poi le aziende sanitarie tramite la Regione di competenza a informare con apposita comunicazione sull’avvio della fase 2 e sulle modalità organizzative di somministrazione del vaccino al domicilio degli anziani, che ne facessero richiesta. Per adesso, quindi, si tratta “solo” di una truffa ai danni delle categorie più deboli. Come sempre, in caso qualche cittadino si trovasse in questa spiacevole situazione, l’invito è quello di segnalare subito alle forze dell’ordine truffa e truffatore.