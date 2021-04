VACCINI – Almeno una somministrazione al 17,4% degli italiani. In Veneto il 19% – Ancora scoperta la fascia 70-79 anni

Prosegue anche se rallentata in questi due giorni a causa del ritardo sulla consegna delle scorte dei vaccini Moderna e Astrazeneca, la campagna vaccinale in Italia.

Ormai, in Veneto, una persona su cinque ha ricevuto almeno una somministrazione (928.984 alle ore 8 di venerdì 2 aprile). Il Veneto ha utilizzato il 92% delle scorte a disposizione. La fascia 70-79 anni, una delle più vulnerabili, resta anche una delle meno vaccinate. Ha superato solo ieri la fascia 20-29, a causa del grave ritardo nella decisione di estendere in Italia il vaccino Astrazeneca ai più anziani e ad alcune distorsioni in alcune regioni, che hanno permesso la vaccinazione a categorie non indicate come fragili. In Italia il 17,4% delle persone ha ricevuto almeno una dose (10.501.841 somministrazioni).