Vaccini: a maggio inizia la campagna massiva

Continua il piano vaccinale italiano, la cui unica incognita resta legata alla consegna delle dosi nei tempi e nei quantitativi previsti dagli accordi. A maggio il Paese dovrebbe ricevere 17 milioni di dosi, a giugno 30: in questo modo si dovrebbe raggiungere l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno, per puntare ad avere l’immunità di gregge in estate.

I dubbi restano su AstraZeneca, che dovrebbe consegnare 7 milioni di dosi nei prossimi sessanta giorni. Nel caso in cui le consegne vengano rispettate, tra il 15 e il 20 maggio dovrebbe partire una campagna massiva.

In primis, arriverà la vaccinazione aziendale, per favorire tutti quei lavoratori che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Verranno aggiunti 732 punti vaccinali, che serviranno per iniziare la vaccinazione della fase 55-59, prevista per metà maggio, mentre dal 17 maggio dovrebbe essere possibile prenotarsi anche per la fascia 50-54.

La tabella di marcia prevede quindi che la fascia immediatamente inferiore, 45-49 anni, andrà a puntura intorno al 20 giugno, mentre ad inizio luglio sarà il turno di quella 40-44. L’immunità di gregge al 60% dovrebbe arrivare a fine luglio, all’80% a settembre.

Per raggiungere questi obiettivi però, sarà necessario procedere a tappeto con le fasce degli over-60 nelle prossime settimane. La fascia over-80 è quasi completamente coperta sul territorio nazionale, mentre diversa la questione per gli over-70: Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna hanno somministrato la prima dose a meno del 50% di loro.