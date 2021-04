VACCINAZIONI IN ITALIA – Oltre 14 milioni di dosi somministrate, almeno una dose al 16,6% della popolazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ecco i dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 16 aprile relativo alle vaccinazioni in Italia. Nella media europea l’Italia è dietro Spagna, Germania e Francia come percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione, ma precedere questi Paesi per numero di persone totalmente vaccinate (prima e seconda dose – 7% della popolazione).