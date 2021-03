Vaccinazione anti-Covid, l’Ulss8: “Niente candidature spontanee per eventuali dosi rimaste”

In relazione alla gestione di eventuali dosi di vaccino anti-Covid rimaste inutilizzate a fine giornata, anche l’ULSS 8 Berica sta adottando le linee guida ministeriali e regionali, creando delle liste di nominativi che potranno essere contattati all’ultimo momento in caso di disponibilità.

Si precisa che – in conformità con i regolamenti in vigore – tali nominativi vengono individuati esclusivamente tra le categorie già identificate come prioritarie (es. personale sanitario di strutture pubbliche e private e soggetti fragili), “recuperando” coloro che non sono stati ancora vaccinati, ad esempio per malattia temporanea o per altre cause di forza maggiore.

Si invitano pertanto i cittadini a non presentarsi spontaneamente nei punti di vaccinazione chiedendo di eventuali dosi rimaste inutilizzate: tale pratica risulta infatti inutile e pericolosa ai fini della prevenzione degli assembramenti.

In ogni caso, va precisato che una efficiente organizzazione dell’attività di vaccinazione riduce già al minimo il numero di eventuali dosi disponibili a fine giornata, in quanto già all’approssimarsi della chiusura gli operatori dell’ULSS 8 Berica valutano le giacenze rispetto al numero di persone attese, ponendo la massima attenzione ad un uso razionale delle dosi.