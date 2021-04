Il 16,9% degli italiani ha ricevuto almeno una dose (il 18,3% dei Veneti) – In Veneto usato il 99% delle dosi a disposizione

Procede la vaccinazione a ritmi accelerati (rispetto a qualche giorno fa), ma oggi e domani potrebbe subire una battuta d’arresto. Come precisato ieri dall’assessore regionale veneto alla Sanità Manuela Lanzarin, in Veneto (e in Italia, ndr) le dosi sono esaurite. I lotti di AstraZeneca e Moderna previsti per oggi arriveranno fra domani e dopodomani, tanto che le prenotazioni di questi giorni subiranno uno slittamento. Il Veneto è la regione che ha usato più dosi in percentuale su quelle in possesso. Il magazzino è ridotto praticamente a zero.