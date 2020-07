Va’ Sentiero… anche in Veneto

Camminare, scoprire e… condividere. Dopo 7 mesi di spedizione e lavoro sul campo, i ragazzi di Va’ Sentiero pubblicano tutta la documentazione raccolta sul nuovo sito vasentiero.org: una guida digitale gratuita del Veneto lungo il Sentiero Italia, per un totale di 6 tappe, 106 km e 4.599 metri di dislivello. Uno strumento pratico per promuovere il turismo consapevole e sostenibile nelle terre alte della regione, che assume un significato simbolico nel post-lockdown.

Se volessi programmare un’escursione in Veneto sul trekking più lungo del mondo, dove cercheresti ispirazione e dove studieresti il tuo itinerario? Da oggi puoi farlo gratuitamente e in piena autonomia su www.vasentiero.org, il nuovo sito in cui sono raccolti dati tecnici, mappe con punti d’interesse, video, consigli esperienziali e dettagli logistici per ben 106 km e 6 tappe del tratto veneto del Sentiero Italia, per un totale di 4.599 metri di dislivello.

La guida è il frutto dell’esperienza diretta e dell’intenso lavoro dei ragazzi dell’associazione Va’ Sentiero, impegnati da circa un anno nel percorrere a piedi l’intero Sentiero Italia, il filo rosso tra le terre alte italiane che (con i suoi 7.000 km) vanta il titolo di trekking più lungo del mondo e collega Alpi e Appennini, attraversando 20 regioni italiane e oltre 350 piccoli borghi montani.

In particolare, i ragazzi di Va’ Sentiero hanno attraversato il passaggio veneto del Sentiero Italia – tra il Cadore e la Ladinia – lo scorso maggio, durante una spedizione che non è una semplice impresa sportiva, da guinness; quella di Va’ Sentiero, infatti, è un’iniziativa sociale basata sull’idea di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale delle terre alte italiane, spesso dimenticato – dai paesaggi alla cucina, dai volti ai dialetti, il tutto all’insegna del turismo sostenibile.

Per dare a tutti la possibilità di scoprire passo dopo passo le bellezze del Veneto, sul nuovo sito alla pagina https://vasentiero.org/regione/veneto è disponibile la descrizione di ben 6 tappe della regione, tra le Cime di Lavaredo, il Sorapiss, il Cristallo, le Tofane, la Marmolada;una guida completa e dalla navigazione intuitiva che per ogni itinerario mette a disposizione:

mappa interattiva consultabile liberamente;

traccia GPS, dati tecnici e profilo altimetrico;

descrizione del percorso;

percorribilità (a piedi, in bici o a cavallo);

highlights e punti di interesse da non perdere;

piatti tipici locali;

consigli e contatti delle strutture ricettive;

raggiungibilità con mezzi privati e mezzi pubblici;

fotografie e video.

Una condivisione senza precedenti, nata dal basso e accessibile gratuitamente da parte di chiunque: uno strumento unico nel suo genere che in questo momento di post-lockdown assume un valore simbolico ancora più grande, dando a tutti la possibilità di lasciarsi ispirare e progettare in ogni dettaglio le proprie escursioni, ora che più che mai è fondamentale valorizzare il nostro territorio.

«Il nuovo sito www.vasentiero.org» spiegano i fondatori di Va’ Sentiero Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, «rappresenta la restituzione di quanto abbiamo vissuto lungo il Sentiero Italia, delle bellezze di cui abbiamo avuto la fortuna di essere testimoni. Il nostro contributo, nato al 100 % dal basso, è il frutto di 3 anni di lavoro gratuito e volontario, di 7 mesi di cammino e di raccolta dati e di 5 mesi di incessante lavoro per la riorganizzazione del materiale. Vuole essere uno strumento per tutti, a supporto di un turismo lento e consapevole, che valorizzi e aiuti concretamente le Aree Interne del nostro Paese».

Al momento sono recensite le prime 179 tappe (dal Friuli-Venezia Giulia alle Marche) per un totale di circa 3.500 km: per le tappe del Centro-Sud e delle grandi Isole bisognerà attendere la conclusione della spedizione di Va’ Sentiero, prevista per il 2021.