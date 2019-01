Va in questura per denunciare e viene denunciato

Forse non aveva capito bene la funzione della Questura e il percorso giuridico da fare per riavere un immobile pignorato in seguito alla separazione. L’errore e soprattutto il suo comportamento davanti ai poliziotti gli è però costato caro. Un cittadino albanese di 54 anni è stato denunciato venerdì in tarda mattinata per interruzione di pubblico servizio, dopo aver letteralmente bloccato l’ufficio denunce della Questura.

L’uomo si era presentato con l’obiettivo di sporgere denuncia. Arrivato in ufficio gli è stato spiegato che non avrebbe potuto sporgere denuncia per riottenere l’immobile sequestrato ma che avrebbe dovuto procedere in sede civilistica. Il 54enne ha però reagito malamente e non ottenendo ciò che voleva ha iniziato ad inveire contro i poliziotti dicendo loro che non sapevano fare il loro lavoro, di non conoscere l’italiano, minacciandoli addirittura di denunciare il fatto con una ‘pubblicazione nel suo giornalino’ e riferendo di essere stato un finanziere in Albania.

Alla fine è stato denunciato, dopo essere stato più volte invitato ad allontanarsi dalla Questura.